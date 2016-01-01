30068*p*Медучреждения в праздники будут работать круглосуточно*p*/news/Meduchrezhdeniya_v_prazdniki_budut_rabotat_kruglosutochno*p*haveyoumet10.jpg
30070*p*Игорь Васильев поздравил кировчан с Новым годом и Рождеством*p*/news/Igor_Vasilev_pozdravil_kirovchan_s_Novym_godom_i_Rozhdestvom*p*haveyoumet11.jpg
30041*p*Команда правительства вышла на лёд с кировской "Родиной"*p*/news/Komanda_pravitelstva_vyshla_na_lyod_s_kirovskoy_Rodinoy*p*haveagoodtrip5.jpg
30035*p*Игорь Васильев проверил работу коммунальных служб*p*/news/Igor_Vasilev_proveril_rabotu_kommunalnykh_sluzhb*p*haveagoodtrip.jpg
На Театральную площадь в новогоднюю ночь не смогут пройти пьяные кировчане
30072*p*Сотрудники ГИБДД поздравили автомобилистов с Новым годом*p*/news/Sotrudniki_GIBDD_pozdravili_avtomobilistov_s_Novym_godom*p*/oblogki/igor2/8mini-gibdd_3012.jpg*p*
30061*p*В регионе открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс*p*/news/V_regione_otkrylsya_novyy_fizkulturno-ozdorovitelnyy_kompleks*p*/oblogki/Kate/2016/ideserve/happynewyear/8mini-haveyoumet01.jpg*p*
30060*p*На федеральной трассе "Вятка" зафиксировано массовое ДТП*p*/news/Na_federalnoy_trasse_Vyatka_zafiksirovano_massovoe_DTP*p*/oblogki/Kate/2016/ideserve/happynewyear/8mini-haveyoumet00912.jpg*p*
20447*p*В Кирове на ул. Блюхера сгорел нежилой дом*p*/news/V_Kirove_na_ul_Blyukhera_sgorel_nezhiloy_dom*p*/oblogki/Kate/win/8mini-thursday28.jpg*p*
19396*p*В парке Победы открыли фонтан*p*/news/V_parke_Pobedy_otkryli_fontan*p*/oblogki/Igor/8mini-fontan.jpg*p*
19202*p*Крестный ход. 3 июня 2015*p*/news/Krestnyy_khod_3_iyunya_2015*p*/oblogki/Igor/8mini-khod.jpg*p*