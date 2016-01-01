30243*p*Игорь Васильев посетил социальные и промышленные объекты Орловского района*p*/news/Igor_Vasilev_posetil_sotsialnye_i_promyshlennye_obekty_Orlovskogo_rayona*p*iamdivorced1.jpg
30239*p*На наступившей неделе кировчан ждут перепады температур*p*/news/Na_nastupivshey_nedele_kirovchan_zhdut_perepady_temperatur*p*colleague20.jpg
30209*p*"Кировская правда" открыла рубрику, посвящённую 100-летию газеты*p*/news/Kirovskaya_pravda_otkryla_rubriku_posvyaschyonnuyu_100-letiyu_gazety*p*Kirovskayapravda1301.jpg
30206*p*Кировское издательство стало победителем всероссийского конкурса*p*/news/Kirovskoe_izdatelstvo_stalo_pobeditelem_vserossiyskogo_konkursa*p*nevermind3.jpg
Региональное правительство поддержит кировские предприятия на выставке "ПРОДЭКСПО-2017"
В строительство путепровода в Чистые Пруды будет вложено более миллиарда рублей
30072*p*Сотрудники ГИБДД поздравили автомобилистов с Новым годом*p*/news/Sotrudniki_GIBDD_pozdravili_avtomobilistov_s_Novym_godom*p*/oblogki/igor2/8mini-gibdd_3012.jpg*p*
30061*p*В регионе открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс*p*/news/V_regione_otkrylsya_novyy_fizkulturno-ozdorovitelnyy_kompleks*p*/oblogki/Kate/2016/ideserve/happynewyear/8mini-haveyoumet01.jpg*p*
30060*p*На федеральной трассе "Вятка" зафиксировано массовое ДТП*p*/news/Na_federalnoy_trasse_Vyatka_zafiksirovano_massovoe_DTP*p*/oblogki/Kate/2016/ideserve/happynewyear/8mini-haveyoumet00912.jpg*p*
20447*p*В Кирове на ул. Блюхера сгорел нежилой дом*p*/news/V_Kirove_na_ul_Blyukhera_sgorel_nezhiloy_dom*p*/oblogki/Kate/win/8mini-thursday28.jpg*p*
19396*p*В парке Победы открыли фонтан*p*/news/V_parke_Pobedy_otkryli_fontan*p*/oblogki/Igor/8mini-fontan.jpg*p*
19202*p*Крестный ход. 3 июня 2015*p*/news/Krestnyy_khod_3_iyunya_2015*p*/oblogki/Igor/8mini-khod.jpg*p*